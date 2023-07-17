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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا

علق خبير اللوائح عامر العمايره، علي غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، المالية إلي نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عامر العمايره: “‏اليوم أكمل محمود عبد المنعم كهربا 6 شهور من المشاركة فى جميع البطولات المحلية والدولية مع النادى و المنتخب دون أن يدفع سنت واحد لنادى الزمالك”.

وواصل النادي الأهلي عروضه القوية فى بطولة الدروي بعد الفوز الكبير الذى حققه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الاسبوع الرابع والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

الأهلى بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة بدون أى خسارة فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

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