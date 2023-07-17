إصابة 13 شخصا بتسمم غذائي بعد تناولهم "مقرمشات" في فرح بأسيوط

أصيب 13 شخصا بينهم 10 أطفال باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم مقرمشات في أحد الأفراح بمركز أبنوب في أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أبنوب المركزي والإيمان العام.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبنوب المركزي بوصول 13 شخصا بينهم 10 أطفال في حالة إعياء وقي شديد اشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم " مقرمشات" في أحد الأفراح.



تم تحويل 11 شخصا من المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وتم عمل الفحوصات الطبية وحالتهم مستقرة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.