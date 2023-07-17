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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنفيذ حكم القتل في حق شخصين أطلقا النار على رجل أمن بالسعودية

صدى البلد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بجانيين في المنطقة الشرقية ، كانا قد أطلقا النار على رجل أمن وسيارة أمنية.

وقالت الداخلية إن علي بن صالح بن أحمد آل جمعة ومسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين، سعوديي الجنسية، أقدما  على استهداف أحد رجال الأمن بإطلاق النار عليه وإصابته.

وذلك بالإضافة إلي اطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية، وحيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

بشأن الجوازات .. بيان مهم من الداخلية السعودية

وأضاف البيان الذي نقلته واس  أن علي آل جمعة تستر على شخصين قاما بإطلاق النار على رجال الأمن، فيما قام مسلم آل أبو شاهين بإيواء ومعالجة أحد المصابين في حادثة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وذكرت أنه قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين بالمنطقة الشرقية.

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