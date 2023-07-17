تشديدات أمنية بمحيط جنايات الزقازيق تزامناً مع محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها

شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق اليوم تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع بدء جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات وتقطيع جثته إلى أشلاء، بإحدي قري مركز فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغ بقيام أم بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها .

ومن جانبه فقد أمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.

ومن جانبها قررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمة الي جلسة اليوم 17/7 لفحص هاتفها المحمول وعرضها على لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة للوقوف علي مدي مسئوليتها وما اذا كانت تعاني من أي أمراض نفسية.