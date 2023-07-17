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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حوافز ضريبية لدعم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في القانون| تفاصيل

حوافز
حوافز

تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من الحوافز والإعفاءات للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وعلى رأسها مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

 

في هذا الصدد ، نص القانون على أن تعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.

 

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بالقانون.. إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي

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عضو الصناعات الغذائية : 50% حجم الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي


و منح القانون إعفاءات في عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ،وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .


كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
 


وطبقًا للقانون ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
 

قانون المشروعات الصغيرة حوافز الاقتصاد غير الرسمى حوافز ضريبية

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