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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرابر السعودي أمير مشهور يكشف عن تعاونه مع مصريين قريبا.. فيديو

رابر سعودي
رابر سعودي

قال الرابر السعودي أمير مشهور ، إن الراب المصري متقدم ومتميز ، ودخول الشركات واستثمارها في هذا المجال أعطى هذا الزخم .

وأضاف الرابر السعودي أمير مشهور ، خلال مكالمة عبر " زووم " لبرنامج " صباح الورد " والمذاع على فضائية " تن " ، أنه يفضل الاستماع للرابر مروان بابلو و مروان موسى وشاهين ويجز واحمد ميكي ، متابعا :" صعب اني اقول ان ده أصعب واحد ".

وتابع أن كل شخص له ميزاته في الراب وقادر على رفع مستوى الراب بشكل عام.

وأكمل : أميل لسماع مروان بابلو في الراب المصري وفكرت إني أعمل دويتو مع رابر مصريين في القريب العاجل وممكن اتعاون مع شاهين او بابلو او عفرتو .
 

أمير مشهور رنامج صباح الورد مروان موسى توك شو

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