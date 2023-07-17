الرابر السعودي أمير مشهور يكشف عن تعاونه مع مصريين قريبا.. فيديو

قال الرابر السعودي أمير مشهور ، إن الراب المصري متقدم ومتميز ، ودخول الشركات واستثمارها في هذا المجال أعطى هذا الزخم .

وأضاف الرابر السعودي أمير مشهور ، خلال مكالمة عبر " زووم " لبرنامج " صباح الورد " والمذاع على فضائية " تن " ، أنه يفضل الاستماع للرابر مروان بابلو و مروان موسى وشاهين ويجز واحمد ميكي ، متابعا :" صعب اني اقول ان ده أصعب واحد ".

وتابع أن كل شخص له ميزاته في الراب وقادر على رفع مستوى الراب بشكل عام.

وأكمل : أميل لسماع مروان بابلو في الراب المصري وفكرت إني أعمل دويتو مع رابر مصريين في القريب العاجل وممكن اتعاون مع شاهين او بابلو او عفرتو .

