ارتفاع أسعار القمح بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق.

وحسب “روسيا اليوم”، فبحلول الساعة 12:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 3.82% إلى 683 دولارا للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية).

كذلك صعدت أسعار غلات زراعية أخرى، ومنها الذرة التي صعدت عقودها الآجلة بنسبة 1.56% إلى 521.75 دولار للبوشل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، مؤكدًا إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".