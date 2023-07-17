النشرة الدينية.. الأزهر يعتمد نتيجة الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية.. والإفتاء تستطلع هلال محرم اليوم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان في الوقت الحالي، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.
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