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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأزهر يعتمد نتيجة الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية.. والإفتاء تستطلع هلال محرم اليوم

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان في الوقت الحالي، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية. 

الأزهر يعلن أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية

 

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