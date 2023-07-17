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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى أول يوم في السنة الهجرية 1445 .. وماذا يسن لاستقبالها؟

متى أول يوم في السنة
متى أول يوم في السنة الهجرية 1445

متى أول يوم في السنة الهجرية 1445؟.. سؤال يكثر البحث عنه مع انتظار رؤية دار الإفتاء المصرية لإعلان موعد هلال شهر محرم وأول يوم في السنة الهجرية 1445.

متى أول يوم في السنة الهجرية 1445

وبحسب الحسابات الفلكية فإن أول يوم في السنة الهجرية 1445 يوافق يوم الأربعاء المقبل، فيما تحسم دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر المحرم وموعد أول يوم في السنة الهجرية 1445 مساء اليوم الاثنين من خلال مراصدها الفلكية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

فيما تحتفي وزارة الأوقاف غداً بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بقدوم رأس السنة الهجرية 1445، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية، إلى جانب إقامة احتفال رأس السنة الهجرية من خلال الأمسيات الدينية بالمحافظات والتي يشهدها كبار قيادات المحافظة.

وحول التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية، قالت دار الإفتاء إن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، مشيرة أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وأوضحت، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

رأس السنة الهجرية.. الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم مساء اليوم

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دعاء رأس السنة الهجرية 

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي.. يَفْقَهُوا قَوْلِي.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

اللهم إنا نسألك خير هذة السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتنى عنه ولم ترضه.

اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتى وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتى 

أسألك اللهم يا كريم يا تواب ياذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائى منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والإشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب و الأبصار ، يا مدبر الليل و النهار ،و يا محول الحال و الأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ،وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال و الإكرام واجعلها سنه خير وبركه وفرح على جميع المسلمين .

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ".

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا".

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