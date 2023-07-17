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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة.. وإقبال كبير على الأسبوع القرآني

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا،  و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1.  الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3.  الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4.  عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

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مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5.  ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3.  محمد الرفاعي –  مير - القوصية

إطلاق وزارة الأوقاف للأسبوع القرآني

فيما شهد مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف تفاعلًا كبيرًا وإقبالًا غير مسبوق على أنشطة المسجد الدعوية والقرآنية، يأتي في مقدمتها عقد لقاء المكتبة بمكتبة المسجد المتميزة والتي تحتوي العديد من إصدارات وزارة الأوقاف الدعوية وإصدارات رؤية للنشء والتي لاقت إعجابًا من رواد المكتبة، كما يتضمن لقاء المكتبة بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة، ويسهم في بناء الوعي الرشيد، وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.

كما شهد مسجد عمر بن عبد العزيز إقبالًا على حلقات تحفيظ القرآن الكريم في إطار إطلاق وزارة الأوقاف للأسبوع القرآني، في أبلغ رد علمي وعملي على المتطاولين على كتاب الله (عز وجل).

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