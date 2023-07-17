بينهم دولة عربية.. إجراء عاجل من الهند لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

بعد يوم من إعلان نيودلهي عن وضع إطارا لتسوية التجارة الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر شركائها التجاريين، بالروبية والدرهم وربط أنظمة الدفع السريع الخاصة بها، اقترحت الهند خطوة مماثلة لإندونيسيا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.

وعقدت المحادثات في اجتماع بين وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان ونظيرها الإندونيسي مولياني إندراواتي على هامش الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في جانديناجار بولاية جوجارات.

وسيكون الترتيب بين نيودلهي وجاكرتا مشابها للترتيب مع أبو ظبي، وقد يشهد قيام المصدرين الهنود بتسوية تجارتهم بالروبية الإندونيسية، في حين أن أولئك الذين يصدرون البضائع من الهند يمكن أن يكسبوا بالروبية الهندية، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، نقلا عن مسؤول حكومي هندي.

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية، إنها ناقشت مع نظيرها الهندي العمل معا لتعزيز حوارات السياسات بشأن التجارة والتقنيات الرقمية وأنظمة الدفع والنمو.

وبحسب ما ورد يسعى البلدان أيضا إلى توسيع نطاق المدفوعات الرقمية باستخدام إطار نظام الدفع الفوري لواجهة المدفوعات الموحدة في الهند الذي طورته شركة المدفوعات الوطنية في الهند.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أثناء زيارته لباريس، أن نظام UPI سيكون متاحا في فرنسا، مما يسمح للسياح الهنود بالوصول إلى برج إيفل الشهير عن طريق الدفع بالروبية من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وتتحرك نيودلهي بنشاط نحو جعل الروبية الهندية عملة دولية قوية يمكن استخدامها كبديل لـ الدولار الأمريكي لتسوية التجارة الدولية.

وذكر تقرير حديث لمجموعة العمل التابعة لبنك الاحتياطي الهندي أن الروبية لديها القدرة على أن تصبح عملة دولية، حيث أن الهند هي واحدة من أسرع البلدان نموا وأظهرت مرونة ملحوظة حتى في مواجهة الرياح المعاكسة الرئيسية.