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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.


ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "يورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 34.48 جنيه للشراء، 34.67 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي سجلت العملة الأوروبية 34.60 جنيه للشراء، و34.79 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.62 جنيه للشراء، و34.74 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 3 - 12 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي ومصر، سجل الإسترليني 40.17 جنيه للشراء، و40.41 جنيه للبيع.


وفي البنك التجارى الدولي، سجل الإسترليني استقرارا 40.36 جنيه للشراء، و40.54 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 40.37 جنيه للشراء، 40.50 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع .
والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.


والدينار الكويتي، سجل 99.77 جنيه للشراء، 100.76 جنيه للبيع.
 

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