أهالي طور سيناء يشتكون من طول الانتظار بمركز المنشية لطب الأسرة

يعاني مرضي طور سيناء القادمين للكشف الصحي بمركز المنشية لطب الأسرة من الزحام وطول الانتظار نتيجة عدم وجود تذاكر للكشف والارتباك بسبب عدم معرفة تبعية مركز طب الاسرة بين الصحة والرعاية الصحية والتامين الصحي حيث يفاجئ المرضي بعدم وجود تذاكر للكشف وان وجدت تنفذ بسرعة علاوة على عدم وجود كل التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضي .



وقال اسلام فاضل احد المرضي إنه انتظر ساعات حتي تم إحضار تذاكر للكشف من مديرية الصحة مشيرا إلي إنه لم يتمكن الكثير من المرضي من الكشف بسبب تأخر التذاكر يوميا .



وأضاف إبراهيم محمد إنه جاء للكشف أسنان لشعوره بآلام شديدة وفوجئ إنه لا يوجد حشو أو إمكانيات للحشو العصب مشيرا لابد من توفير الإمكانيات في مركز طب الاسرة للقيام بالعمليات الجراحية واستقبال الطوارئ والحالات الحرجة .



وطالب مرضي طور سيناء بالتنسيق بين التأمين الصحي ومديرية الصحة وتوفير التخصصات الطبية المختلفة وخاصة مع عدم وجود مستشفي بمدينة طور سيناء بخلاف المستشفى الميداني الذي تم تركيبه حديثا لحل ازمة الصحة بجنوب سيناء .