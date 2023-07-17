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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صلاح يروج لفيلم البطة الصفرا لـ محمد عبد الرحمن على إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر  محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على ستوري حساب إنستجرام الرسمي صورة له مع البطة الصفرا وتفاعل الجمهور مع الصورة بإرسالها للفنان محمد عبد الرحمن بطل فيلم البطة الصفرا المقرر عرضه في أغسطس، فهل يكون محمد صلاح ضمن مفاجات الفيلم؟.

محمد صلاح

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، إنتاج رامي السكري.

 

فيلم البطة الصفرا

ويعتبر فيلم البطة الصفرا هي البطولة المطلقة الثالثة بعد فيلم الدعوة العامة والخطة العايمة ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

 

أعمال محمد عبد الرحمن

وكان قد شارك النجم محمد عبد الرحمن، في سباق رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل كشف مستعجل والـذي حقق نجاحا عي منصة  Watch it كما قدم في موسم الرياض مسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة تريند مصر على منصة نتفلكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة تريند منصة شاهد vip.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.

 

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