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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يطمئن على انتظام العمل بمستشفى الأطفال

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى الاطفال

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الأطفال لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

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بدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الحضانات وتابع موقف وتطور الحالة الصحية للمرضى من واقع السجلات الخاصة بهم ووجه بتذليل أي عقبات لأي مريض والتدخل بنفسه وبصفة شخصية عند الحاجة وفي أي وقت لراحة المرضى.

كما عقد حلقة نقاشية مع أعضاء الفريق الطبي من الأطباء والتمريض بوحدات الأطفال حديثي الولادة حول أهمية ومتابعة الخدمات الصحية المتاحة والتي تقدمها المستشفى ومنها وجود الأمصال الخاصة بعلاج بعض الحالات المرضية وكذلك الأجسام المناعية ومدى توافرها ومنافذ الحصول عليها وتوجيه المرضى إليها حال الاحتياج لتخفيف العبء عن المرضى وذويهم.

ووجه وكيل صحة مطروح، الدكتور إسلام تراب نائب مدير المستشفى بضرورة المتابعة وشرح المادة العلمية للفريق الطبي من خلال فريق التدريب بالمستشفى ومراعاة الفترات الزمنية المحددة لتلك الأمصال والأجسام المضادة للطفل للحصول على الفائدة الصحية المرجوة.

كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال المرور الدكتور إسلام تراب إخصائى الأطفال وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

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