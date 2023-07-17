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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السوشيال بتبالغ.. هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن الأسعار في الساحل الشمالي

الفنان هاني رمزي
الفنان هاني رمزي

كشف الفنان هاني رمزي، عن حقيقة غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه في الساحل الشمالي، قائلا إنه يتواجد في الساحل الشمالي، ومطلع على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، مازحا: "أنا من سكان الساحل الشرير". 

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن الأسعار في الساحل الشمالي

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" إن الأسعار مرتفعة بالفعل ولكن شيء بسيط وليست الأسعار المبالغ فيها مثلما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متابعا: "مفيش حاجة اسمها زجاجة المياه بـ 200 جنيه، الكلام ده مشوفتوش في الساحل، شوفته على السوشيال ميديا". 

وتابع أنه يجب تسليط الضوء بشكل أكبر على مدينة العلمين الجديدة، إذ أنها مدينة ساحرة بمعنى الكلمة ولا يوجد مثلها في أي مكان في العالم، "مدينة ولا في الخيال، لازم الناس تيجي تشوفها يا جماعة". 

وواصل هاني رمزي، أن الخدمات في العلمين الجديدة مميزة بشكل كبير، "مفيش أي مدينة زي مدينة العلمين، حاجة زي الخيال، وعظيمة بشكل غير طبيعي". 

وأشار إلى أن يستعد لأعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يكون عند حسن الجمهور، مناشدا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تُقال حوله في الفترة الحالية، مؤكدا أنه متواجد في مصر، ولن يهرب من بلاده نهائيا. 

هاني رمزي الساحل الشمالي غلاء الأسعار الحدث اليوم برنامج حضرة المواطن سيد على مدينة العلمين

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