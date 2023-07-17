المشرف على تنسيق الثانوية العامة يكشف موعد بدء استقبال الرغبات

قال السيد عطا، المشرف على تنسيق الثانوية العامة، إن عمل المكتب يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي غير معلوم حتى الآن موعد إعلانها، إذ أن وزير التربية والتعليم يعلنها في مؤتمر صحفي، ومن ثم بعد إعلانها يتم العمل على شرائح وفقا للمجاميع، وتحديد المرحلة الأولى لشعبة الأدبي وشعبة العلمي، ومن ثم استقبال الرغبات

المشرف على تنسيق الثانوية العامة يضع نصائح للطلبة

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب على الطلاب في الفترة الحالية الحديث مع أهله حول طموحاته والكلية التي يرغب في الدخول فيها، والتشاور مع أولياء الأمور، "لازم الطالب وأسرته يقعدوا ويحددوا عاوزين يدخلوا إيه، وطبعا في طلاب كتير عارفة هتجيب مجموع متوسط كام تقريبا، وحاطين أهداف لنفسهم".

وتابع: "مينفعش نسيب الطالب حتى يوم التنسيق يقرر هو عاوز يدخل إيه، خصوصا أن الطالب عنده 75 رغبة، والطلبة بيتسرع في كتابة الرغبات، ويجد نفسه في كلية غير التي كان يتمناها".

واستكمل، أن مصر بها 27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجيا، و175 معهد خاص و44 معهد حكومي، وفروع للجامعات الدولية، و27 جامعة حكومية.