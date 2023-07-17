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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس أمناء صناع الخير: التحالف الوطني يضم جمعيات تعمل في تخصصات مختلفة

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم  رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم جمعيات تعمل في تخصصات مختلفة.


وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إنه يوجد 5600 مقر للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

وواصل:"نحن وسطاء وأمناء على أموال المتبرعين، ولدينا قاعدة بيانات قوية، حيث يوجد أن أكثر 40% من قواعد بيانات التحالف متكررة عند البعض، وندرك جيدًا المستفدين بشكل فعال".

واستطرد:"الجهود والنوايا طيبة جيدة وكلًا يعمل في مجاله، وهناك 
نعمل في إطار استراتيجية واحدة وهدف واحد، بهدف القضاء على الفقر، والتمكين الاقتصادي والمشروعات الفردية، وهناك خريطة متكاملة أمام التحالف الوطني ، وهناك رقابة ورعاية وعناية من رئيس الجمهورية بشكل مباشر، والسلطة التنفيذية مقدرة هذا العمل على الأرض".

 

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الاعلامي عمرو خليل التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي السياسية والاجتماعية والاقتصادية برنامج من مصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير

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