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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حل ازمة عمرو مصطفى ورامي صبري.. يوتيوب يعيد أغنية «يمكن خير» بعد التأكد من ملكيتها

رامي صبري
رامي صبري

أعاد موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أغنية النجم رامي صبري "يمكن خير" بكامل مشاهداتها بعد حذفها خلال الأيام الماضية.


وبعد تأكد الموقع العالمي من ملكية رامي للأغنية بشكل قانوني ورسمي، عادت الأغنية بشكل كامل وبكل أرقامها السابقة والتي وصلت مشاهداتها إلى ما يقرب من ٥٤ مليون مشاهدة.

رامي صبري


جاء ذلك بعد ساعات من إحياء النجم رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير من الجمهور المصري والعربي، حيث قدم عددًا كبيرًا من أغنياته القديمة والحديثة.

ولبى النجم رامي صبري طلب جمهوره حيث طالبوه بغناء أغنيته «يمكن خير» إحدى أهم أغنياته والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية فيما حرص رامي على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع جمهوره خلال الحفل وبين الأغنيات.

وشهد الحفل استعدادات خاصة من قبل القائمين على الحفل من تجهيزات في الصوت والإضاءة أظهرت الحفل في شكل مميز.

وكان «صبري» احتفل مؤخرا بإطلاق أحدث أغنياته «ملك الفرفشة» على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وحققت مشاهدات عالية خلال الأيام الماضية، والأغنية الجديدة تعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.


 

رامي صبري يوتيوب يمكن خير

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