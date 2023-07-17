أخبار الفن.. حسن شاكوش يترك عروسته في أول 3 أيام زواج.. وعدد أبناء أحمد سعد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسن شاكوش و نسرين طافش وأحمد سعد:
بعد اتجاهها للتمثيل.. قرار جديد من إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة الشابة انجي سلامة -خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي- تفاصيل أقدامها على دخول الوسط الفني، من خلال مسلسل ليه لأ الجزء الثالث.
ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور
حلت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة.
ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج
ردت الإعلامية دعاء فاروق، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها بعد قضائها الحج، إذ ظهرت بفستان سواريه، وحلق كبير باللون الفضي، الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات من الجمهور.
بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد
احتفل النجم أحمد سعد، اليوم، الإثنين، بإنجاب زوجته علياء بسيوني، مولودته الجديدة “مريم”.
بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما
وجه شريف شرقاوي طليـق نسرين طافش كلمات صادمة عبر حسابه على انستجرام لطليقته نسرين طافش .