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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتجاهها للتمثيل.. قرار جديد من انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي

انجي سلامة خطيبة
انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي

كشفت الفنانة الشابة انجي سلامة -خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي- تفاصيل أقدامها على دخول الوسط الفني، من خلال مسلسل ليه لأ الجزء الثالث. 

وقالت انجي سلامة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إنها كانت تحب التمثيل منذ صغرها، ولكن أهلها كانوا يمنعونها، ويرفضون دخولها الوسط الفني. 

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قرار جديد 

وأضافت انجي سلامة، أنها اتخذت قرارا أخر، وهو استكمال العمل بالوسط الفني وعدم الاكتفاء بمسلسل واحد، لافتة إلى أنها تقوم في الوقت الحالي بتصوير مسلسل سعودي تشارك فيه بشخصية فتاة مصرية، وسيتم عرضه عبر المنصات الإلكترونية. 

وتحفظت انجي سلامة، عن الكشف عن تفاصيل جديدة تخص عملها القادم، لحين الانتهاء منه والإعلان عن تفاصيله رسميا. 

 

انجي سلامة تتجه للتمثيل

كشفت انجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عن اتجاهها للتمثيل بعد نحو 4 سنوات من وفاة خطيبها الراحل، أواخر عام 2019. 

ونشرت انجي سلامة - خطيبة هيثم أحمد زكي - صورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مشاركتها في بدور سهيلة في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث. 

وحظى اتجاه انجي سلامة، للتمثيل بحفاوة من أصدقائها ومتابعيها، لاسيما أن القرار ذكرهم بمثيرة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي

وعلى الرغم من مرور نحو 4 سنوات، على وفاة هيثم أحمد زكي، المفاجأة، إلا أن انجي سلامة لم تعلن خطوبتها أو ارتباطها بشاب غيره، فظلت عزباء طيلة السنوات الماضية. 

انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي 
انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي 

تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي

تعود الواقعة، إلى مساء السابع من نوفمبر من عام 2019، حينما أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل شقته.

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في سن صغيرة، أدى إلى مزيد من الشكوك حول وفاته، فتحرك البحث الجنائي لكشف ملابسات الوفاة، والوقوف عن كونها طبيعية أم لا، وروى الشهود أن «هيثم» كان يعاني من إعياء في ليلة وفاته، وشعر بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات، فذهب إلى الصيدلية المجاورة له لتناول عقار يخفف من آلامه.

لم يكن يعلم هيثم أحمد زكي، أن حالته حرجة، وتحتاج للنقل إلى المستشفى، وتصرف بشكل عفوي، وتناول العقار ودخل إلى شقته لأخر مرة في حياته، بعدها فارق الحياة، وكشفت التحقيقات، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

 

ملابسات الواقعة

في يوم الواقعة، تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا بتاريخ 7 نوفمبر من دينا.ف 48 سنة مخرجة وانجي. أ 26 سنة بكالوريوس إعلام تفيد أن هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما الهاتفية أو الاستجابة للطرق علي باب الشقة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة المذكور.

 

قرار النيابة

وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.

وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقام بتفريغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

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