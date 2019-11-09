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فن

إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي تستقبل عزاءه في مسجد الشرطة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:55 م
خطيبة هيثم احمد زكي
خطيبة هيثم احمد زكي
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محمد بدران - محمد هانى
حرصت إنجي سلامة، خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي على المشاركة في استقبال عزاء الراحل المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك وسط مجموعة من أصدقائها.

كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي تستقبل عزاءه في مسجد الشرطة
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