محمد أبو داوود: اشتغلت كل الوظائف في المسرح حتى قطع التذاكر

أعرب الفنان محمد أبو داوود، عن سعادته البالغة بتكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، فائلاً : " بشكر كل إدارة المهرجان الي شرفوني بتكريمي بعد مشوار طويل وهو بيتي الاساسي ".



تابع محمد أبو داوود، خلال لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : ان المسرح هو بيتي الذي تربيت فيه منذ عمر 9 سنوات غبان عملي مع والدي الفنان حسن داوود وكنت أمثل منذ عمر تسع سنوات ونصف حيث قمت بأداء دور طفل صغير أسمه " فلفل ".



واصل محمد أبو داوود، أن : عملت مع والدي حتى تركتها وإلتحفت بمسرح القطاع العام ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ، و إشتغلت في المسرح كل الظوظائف أشغلت ملقن وأقعد أققطع تذاكر في الشباك ومساعد إدارة خشبة مسرح وصولاً لمساعد مخرج حتى مخرج أول حتى وصلت أعلى مخرج " .



وعن أسباب إقدامه على ذلك رغم أن والده يملك فرقة قال : حبيت أعتمد على نفسي عشان محدش يقول طالع وبينجح بسبب ابوه "

إستطرد : عملت بالاخراج حتى اصبحت مخرجاً وغستطعت إعادة أبي الفنان حسن ابو داوود بعد إبتعاده عن التمثيل في مسرحيتين بعد إخراجي لهما "

كاشفاً أنه عمل مع كبار الفنانين في المسرح الفنان الكبير كمال ياسين وكرم مطاوع وحمدي غيث ولقنت يوسف بيه وهبي وكان عندي وقتها 15 سنة و ولكن عشان ملامحي طويل وشكلي كبير

وعن أهم المواقف التي جمعته بالفنان الكبير حمدي غيث اثناء عمله ملقن قال : حمدي غيث تحدث إلى كمال ياسين ثم تحدث إليّ، وقال لي الجملة اللي إنت قلتها عندك؟! قلت له آه، ولما شافها تاني وقالي إن الجملة مشطوبة وقلت له لم أحضر بروفات ترابيزة.

وواصل: فقال لي حمدي غيث، حتى أنت كمان يا أبو داوود بتزعق، ورمى النوتة من إيده وساب المسرح ونزل، لكنني غضبت من تصرفه، ورميت النسخة، وقلت له أنت الممثل الوحيد اللي بياخد كلمة كلمة ولقيت حالة غضب كبيرة وأخدوني بعيد ، وقعدت على جنب" مقموص " ، وجابوا ملقن معرفوش يلقن كويس، ودخلت أشتغل بعدها وكملت .