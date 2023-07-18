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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس مكشوفة.. شمس الكويتية تثير الجدل على أحد الشواطئ| شاهد

شمس
شمس

أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل على أحد الشواطئ، بظهورها بملابس مكشوفة، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

نشرت الفنانة شمس الكويتية، نشت صورًا جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة

وتألقت شمس الكويتية، وهي ترتدي فستان مجسم بأرضية سوداء منقط بالأبيض، وبتصميم مميز للغاية من الخصر والبطن، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت خصلات شعرها على وجهها منسدلة بتسريحة انسابية ناعمة.

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

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العمل من بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق .


وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

اطلاله جريئه الحملة الفرنسية التواصل الاجتماعي انستجرام التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الفنانة شمس الكويتية هيثم أحمد زكي

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