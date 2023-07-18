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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث دهس بالنزهة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالنزهة، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث دهس سيارة اثناء عبوره الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

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 البداية..

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم مما أسفر عن وفاة شخص.  

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور عامل الطريق بمن، اصطدمت به سيارة وتوفي متأثر بإصابته بكسور، وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب قائد السيارة المتسببة فى الحادث، تم تحديدها وتبين أنها سيارة وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

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