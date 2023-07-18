نار ودخان وهواء قاتل في 3 دول أوروبية.. وزير يوناني: نعيش أيامًا صعبة

ساعد ارتفاع درجات الحرارة في جنوب أوروبا في تهيئة الأرض لحرائق الغابات التي اندلعت في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

دمرت الحرائق المنازل ودفعت آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم .

وحذر وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس من أن اليوم الثلاثاء سيكون يومًا "صعبًا" آخر ، وحث على توخي الحذر بشأن عشرات حرائق الغابات.

في اليونان، اندلع أكثر من 80 حريقًا في جميع أنحاء البلاد منذ يوم أمس الاثنين ، بما في ذلك أربعة حرائق كبيرة.

وقال كيكيلياس إن أكثر من 500 من رجال الإطفاء يكافحون النيران بمساعدة الطائرات والمروحيات.



في منطقة لوتراكي - وهي بلدة ساحلية شهيرة في بيلوبونيز جنوب غرب أثينا - تم إجلاء 1200 طفل من معسكر صيفي وسط حريق غابات هناك يوم الاثنين ، حسبما قال رئيس البلدية المحلي جيورجوس جكيونيس لوسائل إعلام يونانية.

كما تم إخلاء دار لرعاية المسنين.



وذكر المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية يوانيس أرتوبويوس إن "العديد" من الممتلكات تضررت بسبب الحريق. من ناحية أخرى ، اندلع حريقان كبيران يوم امس الاثنين جنوب شرق وشمال غرب أثينا.

صدرت أوامر لسكان كوفاراس والمنتجعات الساحلية القريبة في سارونيدا وأنافيسوس ولاجونيسي بالإخلاء بشكل وقائي.

اما إسبانيا، فدمرت حرائق الغابات في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية ، والتي بدأت صباح السبت ، 4650 هكتارًا (11.490 فدانًا) ، ودمرت 20 منزلاً وأجبرت آلاف الأشخاص على الإجلاء الطارئ .

كما اندلعت الحرائق في تينيريفي ، وهي جزيرة أخرى من جزر الكناري ، مما أجبر حوالي 50 شخصًا على الإخلاء وحرق حوالي 60 هكتارًا (123 فدانًا).

وفي إيطاليا، تسبب حريق في غلق المطار الاثنين في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية ، مع تعليق الرحلات الجوية حتى الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي ليوم الأربعاء ، بحسب تغريدة على تويتر من سلطات المطار.



سيطر رجال الإطفاء على الحريق ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة قد لعبت دورًا.

كانت كاتانيا واحدة من عدة مدن خاضعة لتحذير الطقس الحار باللون الأحمر يوم الأحد.

