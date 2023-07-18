سفير الأتحاد الأوروبي: مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين ..فيديو

أكد كريستيان برجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصر، أن تاريخ علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي يعد لأمد بعيد، لافتاً إلى أنه بالعودة للسبعينيات عندما تواصلت المجموعة الأوروبية مع الدول الأفريقية والشرق الأوسط لعقد اتفاقيات تعاون، ثم تم عقد إتفاقية تعاون مع مصر على الصعيد الوطني في السبعينات.

سفير الأتحاد الأوروبي:1995 شهد بدء الشراكة الأوروبية المتوسطية

وأضاف كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبي خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد "، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن عام 1995 يمثل نقطة مهمة لأنه شهد بدء الشراكة الأوروبية المتوسطية ، مضيفاً أن مصر لعبت دوراً هاماً وتولت بعدها الرئاسة الجنوبية لإتفاقية الأتحاد من أجل المتوسط.

سفير الأتحاد الأوروبي: أوروبا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر

وأشار سفير الأتحاد الأوروبي في مصر إلى، أن مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين، مؤكداً أن أوروبا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.