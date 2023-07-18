اتهامات خطيرة لفروع مطعم برجر شهير بالتحرش بـ 100 عامل

أثارت اتهامات واسعة النطاق ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بريطانية، بوجود ثقافة عاما للاعتداء الجنسي والعنصرية والتنمر، موجة من الاستياء والاحتجاجات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أكثر من 100 موظف حالي وحديث بالشركة، معظمهم من الشباب والفتيات، أنهم يتعرضون للمضايقة بشكل روتيني تقريبًا، حيث يتم تعريضهم لمضايقات جنسية وعنصرية وتنمر.

وأعربت هيئة مراقبة المساواة في المملكة المتحدة عن قلقها من هذه النتائج، وأطلقت خطًا ساخنًا جديدا، بعدما اعترف المطعم الشهير بفشله في حماية الموظفين من هذه الظواهر السلبية، وأعربت عن اعتذارها الشديد للعمال الذين تعرضوا للمضايقات، مؤكدة أن جميع الموظفين يستحقون العمل في بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة.

اتهامات مطعم برجر شهير للتحرش بالعاملين

ويأتي هذا التقرير بعد أن بدأت "بي بي سي" التحقيق في ظروف العمل في مطعم البرجر الشهير في فبراير الماضي، بعد أن وقعت الشركة اتفاقية ملزمة قانونًا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وتعهدت فيها بحماية موظفيها من التحرش الجنسي.

ورغم تأكيدات مطعم البرجر، أن لديه سجل حافل في هذا المجال، فإن التحقيقات كشفت صورة مختلفة للغاية، إذ تتعرض العديد من العاملات والعمال للاعتداءات الجنسية والعنصرية بشكل يومي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظاهرة المقلقة.

وأدت موجة اتهامات واسعة النطاق ضد سلسلة مطاعم البرجر الشهير في فروع بريطانيا بوجود ثقافة سامة للاعتداء الجنسي والعنصرية إلى استياء واحتجاجات. وقد أفاد بعض الموظفين الحاليين والسابقين في المطاعم بتعرضهم للمضايقة بشكل روتيني، حيث يتعرضون لمضايقات جنسية وعنصرية وتنمر.

وكانت هناك أيضًا حالات أخرى للتحرش الجنسي والعنصري، بما في ذلك حالة لامرأة تعرضت للاساءة ونكات عنصرية في فرع أبردين، وحالة لعامل حالي في أوكسفوردشاير من أصل هندي تعرض للتقليد والسخرية من قبل زملائه، بالإضافة إلى حالات أخرى للتحرش الجنسي والعنصري في فروع أخرى من المطاعم.

وتفيد التقارير أيضًا بفشل الشركة في التعامل مع هذه الشكاوى، وذلك بعد توقيعها اتفاقية ملزمة قانونًا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان لحماية موظفيها من التحرش الجنسي. وقد أعربت الشركة عن اعتذارها الشديد للعمال الذين تعرضوا للمضايقات، وأكدت أن جميع الموظفين يستحقون العمل في بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة.