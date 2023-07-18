عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتهامات خطيرة لفروع مطعم برجر شهير بالتحرش بـ 100 عامل

برجر
برجر

أثارت اتهامات واسعة النطاق ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بريطانية، بوجود ثقافة عاما للاعتداء الجنسي والعنصرية والتنمر، موجة من الاستياء والاحتجاجات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أكثر من 100 موظف حالي وحديث بالشركة، معظمهم من الشباب والفتيات، أنهم يتعرضون للمضايقة بشكل روتيني تقريبًا، حيث يتم تعريضهم لمضايقات جنسية وعنصرية وتنمر.

txt

مطعم يثير الجدل بتقديمه خدمة النوم لزبائنه بعد تناول الطعام..اعرف القصة كاملة

txt

تفاصيل أزمة هدم مطعم لوسيدا ورد هشام طلعت مصطفى

وأعربت هيئة مراقبة المساواة في المملكة المتحدة عن قلقها من هذه النتائج، وأطلقت خطًا ساخنًا جديدا، بعدما اعترف المطعم الشهير بفشله في حماية الموظفين من هذه الظواهر السلبية، وأعربت عن اعتذارها الشديد للعمال الذين تعرضوا للمضايقات، مؤكدة أن جميع الموظفين يستحقون العمل في بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة.

اتهامات مطعم برجر شهير للتحرش بالعاملين

ويأتي هذا التقرير بعد أن بدأت "بي بي سي" التحقيق في ظروف العمل في مطعم البرجر الشهير في فبراير الماضي، بعد أن وقعت الشركة اتفاقية ملزمة قانونًا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وتعهدت فيها بحماية موظفيها من التحرش الجنسي.

 ورغم تأكيدات مطعم البرجر، أن لديه سجل حافل في هذا المجال، فإن التحقيقات كشفت صورة مختلفة للغاية، إذ تتعرض العديد من العاملات والعمال للاعتداءات الجنسية والعنصرية بشكل يومي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظاهرة المقلقة.

وأدت موجة اتهامات واسعة النطاق ضد سلسلة مطاعم البرجر الشهير في فروع بريطانيا بوجود ثقافة سامة للاعتداء الجنسي والعنصرية إلى استياء واحتجاجات. وقد أفاد بعض الموظفين الحاليين والسابقين في المطاعم بتعرضهم للمضايقة بشكل روتيني، حيث يتعرضون لمضايقات جنسية وعنصرية وتنمر.

وكانت هناك أيضًا حالات أخرى للتحرش الجنسي والعنصري، بما في ذلك حالة لامرأة تعرضت للاساءة ونكات عنصرية في فرع أبردين، وحالة لعامل حالي في أوكسفوردشاير من أصل هندي تعرض للتقليد والسخرية من قبل زملائه، بالإضافة إلى حالات أخرى للتحرش الجنسي والعنصري في فروع أخرى من المطاعم.

وتفيد التقارير أيضًا بفشل الشركة في التعامل مع هذه الشكاوى، وذلك بعد توقيعها اتفاقية ملزمة قانونًا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان لحماية موظفيها من التحرش الجنسي. وقد أعربت الشركة عن اعتذارها الشديد للعمال الذين تعرضوا للمضايقات، وأكدت أن جميع الموظفين يستحقون العمل في بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة.

اعتداء الجنسي اتهامات مطعم برجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ماتت من الضرب .. رجل يعتدى على زوجته بعصا خشبية في القليوبية

4 مصابين.. انفجار في مصنع كبسولات آلات البناء والصناعات الكيماوية بأنقرة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يخسر من سيلتا فيجو بخماسية

الزراعة: التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

أسماء المرشحين لعضوية الأطباء بعد انتهاء الفصل في الطعون

القبض على 5 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ