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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل أزمة هدم مطعم لوسيدا ورد هشام طلعت مصطفى

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الأزمة التي أثيرت في الساحل الشمالي وتم الزج باسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا في مصر وإنما كان مسافر خارج البلاد.


وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك استهداف لهشام طلعت مصطفى لكونه من أكبر رجال الأعمال في مصر.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن العدالة في مصر ناجزة لا تنحاز لأحد وأي مواطن يمكنه اللجوء للقضاء للحصول على حقه والقضاء لا يعرف س أو ص وإنما يتعامل بالأوراق والأدلة.


ولفت إلى أن هناك من يجري وراء اللجان الإلكترونية دون معرفة الدليل، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص يقوم بمخالفه في مصر ولا يخضع للقانون. 


وشدد على أن ليس أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، و90 % منها كذب إلى أن يحدث العكس، مؤكدا أنه يتعرض لهذه الأكاذيب شخصيا بشكل يومي.


واختتم الإعلامي أحمد موسى، كلامه مؤكدا: والله العظيم ما في واحد في البلد بيحمي حد ومن يخطئ يحاسب.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الساحل الشمالي التواصل الاجتماعي اللجان الإلكترونية

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