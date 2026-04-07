اشتباكات المسؤولين.. أمير مرتضى يكشف سبب ابتعاده عن المشهد الرياضي

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس ابتعاده عن المشهد الفترة الماضية، ورؤيته للأوضاع داخل الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأجواء لم تكن مناسبة في بعض الأوقات.

وقال أمير مرتضى منصور، خلال ظهوره عبر بودكاست "مودرن سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناةModern mti ، إنه لم يعد في موقع مسؤولية حاليًا، وهو ما منحه حرية أكبر في الحديث عن العديد من الملفات، مشيرًا إلى أن المناخ الرياضي في فترات سابقة كان يتسبب في حدوث اشتباكات بين المسؤولين.

وأضاف أنه يرى أن التوقيت الحالي مناسب للظهور الإعلامي والانضمام إلى قناة "Modern mti"، من أجل مناقشة القضايا الرياضية بشكل أوسع.

وأوضح أمير مرتضى أنه كان يدخل في نقاشات مع اتحاد الكرة بسبب عدم منطقية بعض القرارات، مؤكدًا حرصه الدائم على الدفاع عن وجهة نظره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم تختلف عن باقي المجالات، موضحًا أن الجماهير قد تتقبل انتقاد الأعمال الفنية، لكن الأمر يختلف في كرة القدم بسبب حالة الانتماء، حيث يمثل اللاعبون قدوة للجماهير، وهو ما يجعل التحكم في مشاعرهم أمرًا صعبًا.