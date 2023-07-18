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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما حدث لأسعار الذهب اليوم .. وتراجع واضح للدولار

الدولار
الدولار

زادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قليلًا في العالم، وهو ما كان له جانب سلبي في تراجع الدولار الأمريكي،وفق ماذكرت سكاي نيوز.

وصل الدولار  قريبًا  من أقل  مستوياته في أكثر من عام.

ويدفع بهذا التراجع، انتظار المستثمرين لبيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وكلما انخفض الدولار ، زاد الذهب في علاقة عكسية مستمرة.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1959.54 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 1963.70 دولار.


و ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.87 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1298.30 دولار.

أسعار الذهب تراجع الدولار الأمريكي

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