ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية.. وبيانات مرتقبة قد تعكس الاتجاه

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض الدولار الذي كان على وشك أن يصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

ويترقب المتداولون صدور بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة لقياس أي تأثير على مسار التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1962 دولار للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.2% إلى 1959 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 99.475 نقطة.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، مع تقييم بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة رجحت كفة الاحتياطي الفيدرالي في الحاجة للتشديد النقدي، ومثلت دعمًا لمؤشر الدولار.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استقرار النشاط النشاط الصناعي في ولاية "نيويورك" خلال يوليو الجاري، حيث ظل للشهر الثاني على التوالي في النطاق الموجب أعلى من الحد الفاصل بين النمو والانكماش، بعد أن سجل مؤشر ظروف العمل الرئيسي في استطلاع "إمباير ستيت" 1.1 نقطة خلال الشهر.

وأظهر المسح ارتفاع مؤشر عدد الموظفين إلى النطاق الموجب للمرة الأولى منذ يناير، حيث سجل خلال الشهر4.7 نقطة، ما يعكس زيادة طفيفة في التوظيف.

وزاد من خسائر الذهب صدور بيانات اقتصادية من الصين، عكست تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سجل نموًا بنسبة 0.8%، مقابل 2.2% خلال الربع السابق.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس عند التسوية بنسبة 0.4% أو ما يعادل 8 دولارات لتصل إلى 1956.4 دولار للأوقية.

تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في عام واحد مما وفر دعمًا صعوديًا للذهب. حيث إن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر رفعًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المنتجة.

وأضاف وونغ: "نحن نفضل الذهب على المدى الطويل كتحوط من المخاطر من تباطؤ النمو العالمي أو من أي مخاطر تحدث في السوق بشكل عام".

ويتوقع المستثمرون أن يذهب البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى أبعد من ذلك في دورة رفع أسعار الفائدة، حيث يحاولان خفض التضخم إلى 2٪ الذي كان عند 5.5٪ في يونيو و 8.7٪ في مايو على التوالي.

وأظهر محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر يوليو في وقت سابق اليوم موقفًا مقيدًا، حيث اختار الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر.

وسيراقب المستثمرون أيضًا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو في وقت لاحق من اليوم، بينما استمرت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة الصادرة في اليوم السابق في التأثير على المعنويات.

وفي حديثها إلى تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنها لا تتوقع أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

وذكرت يلين، خلال اجتماع مع مسؤولين ماليين بمجموعة العشرين، أن تباطؤ النمو في الصين قد يمتد تأثيره إلى اقتصادات أخرى، ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي يخطو في "مسار جيد"، للحد من التضخم، مع استمرار قوة سوق العمل.

وقالت يلين "في ما يخص الولايات المتحدة، فإن النمو يتباطأ، لكن سوق العمل لدينا ما زالت قوية للغاية. لا أتوقع ركوداً.. أحدث بيانات للتضخم مشجعة للغاية".