قريبا في مصر .. ريلمي Narzo 60 5G هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى

تهتم شركة "ريلمي" الصينية بتقديم مجموعة من الهواتف المتوسطة المدى التي تضاهي في عملها وأدائها الهواتف الرائدة مع سلسلة "Narzo" الاقتصادية التي تجمع بين السعر المعقول والاستجابة السريعة في العمل.

مع عام 2023 قدمت ريلمي هاتفين من أفضل هواتفها على الإطلاق في سلسلة "نارزو" وهما Realme Narzo 60 Pro الذي يأتي بتصميم رائد ومساحة تخزين 1 تيرابايت والنسخة الأساسية Realme Narzo 60 الذي يعتبر رائعا جدا بالنسبة لسعره.

وفقا لموقع gizmochina التقني المتخصص مع استخدامه لفترة من الوقت ستجد أن ريلمي Narzo 60 سلسا في أدائه، وقوي بما يكفي لمعظم المستخدمين، مع شاشة AMOLED رائعة في ألوانها وعرضها وبطارية جيدة وتصميمًا متميزًا. كل هذا بسعر 17999 روبية في الهند. إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز الذي من المتوقع أن يصل الأسواق العالمية ومصر قريبا.

ريلمي

مواصفات Realme Narzo 60

من حيث التصميم نجد أن ريلمي نارزو 60 الجديد يستلهم خطوط تصميم من سلسلة ريلمي 11 خاصة فيما يتعلق بالجزيرة الدائرية للكاميرات التي أصبحت أكثر شيوعا في الصناعة خلال الفترة الأخيرة، يأتي الجهاز بلون أسود يتميز بمظهر وتشطيبات لامعة، اللوحة الخلفية والإطار بشكل مسطح على غرار iPhone ، ومصنوعان من مادة البولي كربونات التي تشبه المعدن بسبب التشطيبات اللامعة.

هو أحدث إصدار في عائلة ريلمي، طرح رسميا في 15 يوليو الجاري، مع شاشة نوعها Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، دقة وضوح 1080x2400 بكسل مع كثافة بكسلات 409 نقطة لكل بوصة، نسبة الشاشة إلى الهيكل 85.7% ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

ريلمي

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 6020 بدقة 7 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، رشيحة معالجة الرسوميات الجرافيك من Mali-G57 MC2 وتقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 128GB أو 256GB.

يحزم الموبايل ريلمي نارزو 60 الداعم لشبكات الجيل الخامس بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وتصل إلى 50% خلال 29 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم Realme UI 4.0.

يأتي جهاز ريلمي الجديد بأبعاد طول 159.8 ملم وعرض 72.9 ملم وسمك 7.9 ملم مع وزن إجمالي 182 جرام، ويأتي مع عدة مستشعرات منها بصمات الأصابع المدمج في الشاشة ومقياس تسارع وتقارب وبوصلة وجيروسكوب.

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد في اللوحة الخلفية كاميرات مزدوجة، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة والثانية للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش ليد وتقنية HDR مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 16 ميجابكسل، بتقنية HDR.