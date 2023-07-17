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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا في مصر.. اعرف مواصفات ريلمي Realme 11 5G

ريلمي
ريلمي

 

طرحت شركة "ريلمي" Realme إطلاق سلسلة  Realme 11  في الصين ، والتي تضمنت ثلاث موديلات هم Realme 11 و 11 Pro و 11 Pro +. تم إصدار إصدارات Pro و Pro + في مرحلة لاحقة بعدد كبير من الأسواق الدولية والآن الدور على الطراز الأساسي.

وفقا لتقرير موقع gizmochina ، يبدو أن Realme 11 5G الطراز القياسي سيكون متاحًا قريبًا في جميع دول العالم ، حيث ظهر مؤخرًا على موقع شهادة TDRA.

ريلمي

تشير قائمة TDRA الخاصة بـ Realme 11 5G أنه يحمل رقم الطراز RMX3780 وأنه سيتم إطلاقه قريبا في عدد من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة. لا تكشف القائمة عن أي مواصفات فنية، ولكن إليك ورقة المواصفات كاملة من النسخة الصينية.

مواصفات Realme 11 5G

يتميز هاتف Realme 11 5G الذكي بوجود شاشة نوعها  Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة لكل متر مربع، يوفر دقة 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

يتم تشغيل  ريلمي  11 الداعم لشبكات الجيل الخامس بواسطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 6020 المبنية على دقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام من وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSD.

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بالنسبة للسوفت وير، يتم تشغيل ريلمي 11 من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 الذي يعمل بالتكامل مع واجهة مستخدم Realme UI 4.0 ومن حيث التصوير الفوتوغرافي، يتميز Realme 11 5G بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8. هناك أيضًا مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط تأثيرات البوكيه. في الشاشة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.1.

تشمل الميزات الإضافية مكبر صوت ومنفذ لسماعة الأذن 3.5 ملم ومستشعر بصمات الأصابع الضوئي مدمج في الشاشة للأمان. الهاتف يحزم بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات، أي يستمر في العمل اليوم كله بشحنة واحدة، وهو متوفر باللونين الأسود والبرتقالي.

ريلمي Realme Realme 11 الصين الامارات العربيه المتحده

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