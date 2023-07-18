الزمالك: صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال أيام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة قبل المشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 24 يوليو الجاري استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ويتواجد الفريق الأبيض في مجموعة تضم معه كل من النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الإدارة تريد منح اللاعبين جزء من مستحقاتهم، كنوع من التحفيز قبل المشاركة في البطولة العربية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.