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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية

صدى البلد

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لتمويل عدد من المنح الدراسية للطلاب الجدد المتميزين بما يحفزهم لتحقيق المزيد من النجاحات وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤، وقد قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والاستاذة الدكتورة ريم بهجت – رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بحضور عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة، ورئيس قطاع اتصالات المؤسسة دكتورة فاطمة الجولي، ورئيس قطاع الموارد البشرية  هاني السمرة، و لفيف من قيادات البنك والجامعة. 

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من حرص البنك علي مساندة قطاع التعليم ودعم التميز العلمي والمساهمة في تخريج جيل من الطلاب ذوي كفاءة عالية، بما  يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر، ويأتي ذلك  انطلاقاً من إيمان بنك مصر، بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، ويعد قطاع التعليم من الركائز الأساسية لأهداف البنك في مجال المسؤولية المجتمعية. 

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يساهم مع العديد من الجامعات والأكاديميات الفنية لتقديم المنح التعليمية إيماناً منه بأن التعليم والشباب هم قاطرة النمو وتطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة على سوق العمل خاصة في ظل التطورات الموجودة على الساحة.

هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.


 

 

بنك مصر جامعة مصر قطاع التعليم سوق العمل في مصر

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