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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية وقضية أخرى بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 25 يوليو لإجراءات الرد على طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي مرتضى منصور.

وحددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 4 يوليو لمحاكمة مرتضى أحمد منصور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى القضيتين رقمى 1208 و1228 لسنه 2023 جنح اقتصادية بناء على بلاغات  قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى متضررين من مرتضى منصور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تللك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الاولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخله الثانيه ببرنامج يدعى البلدوزر على قناه الشمس كامل خلال المداخلتين المجنى عليهما عبارات معاقب عليهابموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب المحكمة الاقتصادية المستشار القانوني للنادي الأهلي رئيس النادي الأهلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس نادى الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك سب وقذف كابتن محمود الخطيب قناة نادى الزمالك محاكمة مرتضى منصور مرتضى منصور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق

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