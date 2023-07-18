قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية وقضية أخرى بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 25 يوليو لإجراءات الرد على طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي مرتضى منصور.

وحددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 4 يوليو لمحاكمة مرتضى أحمد منصور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى القضيتين رقمى 1208 و1228 لسنه 2023 جنح اقتصادية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى متضررين من مرتضى منصور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تللك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الاولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخله الثانيه ببرنامج يدعى البلدوزر على قناه الشمس كامل خلال المداخلتين المجنى عليهما عبارات معاقب عليهابموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.