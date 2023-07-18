لدخول موسوعة جينيس.. تيك توكر نيجيري يصاب بالعمى المؤقت بعد بكائه أسبوعا

في حادثة غريبة من نوعها، أصيب رجل نيجيري بالعمى المؤقت، بعد أن ظل يبكي لمدة أسبوع كامل دون توقف.

لم يتوقف “تمبو إيبيري”، عن البكاء لمدة أسبوع بشكل متواصل، ساعياً لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليتسبب هذا الامر في اصابته بصدع مستمر، وانتفاخ في العين والوجه.

بكاء متواصل

وبحسب شبكة" بي بي سي" البريطانية، ادعى الشاب النيجيري بأنه أصيب بالعمى لمدة 45 دقيقة جراء بكائه المستمر.

وبدأ هذا الأمر، عندما روج الشاب النيجيري الذي يدعى انه ممثل كوميدي، عبر صفحته بتطبيق التيك توك، بانه سيكي لأجل أي شخصي يرسل له مشكلته، وذلك عبر فيديو يقوم بنشره بتطبيق الفيديوهات الشهير.

تيك توكر نيجيري يصاب بالعمي المؤقت بعد بكاءه لمدة أسبوع

وظهر في بث مباشر عبر التيك توك، وهو يبكي وينحب لمدة ساعتين وسبع دقائق، ليحصد هذا الفيديو حوالي 5 مليون مشاهدة، ليشجعه متابعيه على الاستمرار في هذا الأمر.

أصيب بالعمى

فيما لم تكشف البي بي سي عن كيفية إصابة الشاب النيجيري بالعمى مؤقتًا، لكن يقول الأطباء ان البكاء، يمكن أن يحدث الإحساس بالصداع وتراكم الضغط داخل العين.

على الرغم من الصعوبات التي واجهها الشاب النيجيري، إلا أنه لم يتقدم رسميًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، لذا لن يتم التعرف على محاولته ، كما زُعم.