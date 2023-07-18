الأوقاف تخصص 20 مليون جنيه إضافية لمشروع القرض الحسن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه إضافة لمشروع القرض الحسن لهذا العام ، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.



ويسر وزارة الأوقاف أن تعلن عن فتح باب التقدم لهذا العام المالي 2023/ 2024م، وذلك على النحو التالي :



أولًا : العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها :

1- من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

• يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض .

للتقديم عبر الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsTvmCnIMpDggvFwaWc7bH2nQnmeTlBItYcZAyFsnvEN19mQ/viewform?usp=sf_link

2- من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين :

• يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا .

• يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا ، وبذات ضوابط البند رقم (1) .

للتقديم عبر الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQUq64DKbsNTiSLOGagc_zRgpCpmZ73bNzU1Dg6LYiLvmtA/viewform?usp=sf_link

ثانيًا : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، وذلك بالضوابط التالية:

• ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقًا للقانون المنظم.

• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

• إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

للتقديم عبر الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMAgavf7EZZSRkrhnW0Ju81JD83Z4oWWCuB4Cg8WXXqeGxVg/viewform?usp=sf_link

فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال أسبوعين من تاريخه.