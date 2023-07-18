جريمة مروعة بأمريكا.. أخ يقتل شقيقته البالغة من العمر عامًا رميا بالرصاص

قالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو الأمريكية، إن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات أطلق النار بطريق الخطأ على أخته البالغة من العمر عاما واحدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 7:30 صباحا، في منزل في كتلة 1100 في فولبروك، وهو مجتمع يقع على بعد 20 ميلا شمال شرق أوشن سايد.

وقالت الإدارة في بيان صحفي، إن “أحد المتصلين قال إن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات أطلق النار على الطفل عن طريق الخطأ”.

وأضافت أن “نواب عمدة سان دييجو ذهبوا إلى المنزل وأكدوا أن الطفل الأكبر حصل على مسدس لم يتم تخزينه بشكل آمن في المنزل”.

وتم العثور على الفتاة البالغة من العمر 1 عاما مصابة في الرأس ونقلت إلى مستشفى بالومار، حيث أعلنت وفاتها.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو الأمريكية: “تقدم الإدارة تعاطفها مع الأسرة والمتضررين من هذه الوفاة”.

ولا يزال إطلاق النار قيد التحقيق من قبل محققي جرائم القتل في مقاطعة سان دييجو.