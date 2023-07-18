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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لبيع رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "موقع Le360سبور: الجيش الملكي طلب الحصول على ما يزيد عن 3 ملايين دولار لبيع رضا سليم للأهلي"

الأهلي يطلب السعة الكاملة أمام حرس الحدود

وفي سياق آخر، طلب النادي الأهلي للسعة الكاملة لحضور الجماهير في مباراة حرس الحدود، والتي ستشهد مراسم التتويج بدرع الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، قبل 5 جولات من نهاية المارد الأحمر لمبارياته في المسابقة.

 

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