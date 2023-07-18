مش مصرية.. الممثلة إيناس النجار تكشف جنسيتها الحقيقية| فيديو

كشفت الفنانة إيناس النجار عن جنسيتها للمرة أولى، موضحة أنها تحمل الجنسية التونسية وليست المصرية، بجانب حديثها عن تفاصيل بدايتها الفنية.

وقالت إيناس النجار خلال حوارها مع الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، في برنامجهم “من غير نفسنة” المذاع عبر شاشة قناة "هي": بدأت تمثيل من بدري أوي وأنا صغيرة من سنة 2003 كنت طفلة كان عندي 13 سنة، وأول فيلم عملته مع انتصار كان عندي 16 سنة، أنا وهي كنا صغيرين.

وتابعت إيناس النجار، حديثها عن بدايتها الفنية قائلة: والدي الله يرحمه هو اللي كان بيشجعني على التمثيل، وبعدين أختي كانت بتدعمني، وموضوع التمثيل كله جه صدفة لأني كنت بعمل إعلانات، وبعدين دخلت في مسلسل العصيان، وبعدين اترشحت في فيلم ميدو مشاكل، كل حاجة جت صدفة مكنش في حاجة مترتبة.

وأضافت إيناس النجار: أستاذ أحمد السبعاوي هو اللي اكتشفني، وبعدين أستاذ محمد النجار اشتغلت معاه فيلم ميدو مشاكل، وبعدين اشتغلت فيلم بحبك وأنا كمان، فقالي اسم إيناس عبد الناصر تقيل شوية والناس ممكن متفهمهوش، فأنا هكتب اسمك إيناس النجار وهنسبك بنتي فنيًا.

كما تحدثت إيناس النجار عن تفاصيل حياتها الشخصية، موضحة أنها تُقيم في مصر وتزوجت من رجل مصري، قائلة: عندي بيت حلو في تونس، ولكن بحلم بـ بيت في مصر لأني عايشة هنا ومستقرة من سنين كتير أوي، وناس كتير أوي بيقولولي لهجتك مصرية أوي، وأنا مقدمة على الجنسية المصرية وإن شاء الله هتيجي.

‎“من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.