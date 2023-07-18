عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش مصرية.. الممثلة إيناس النجار تكشف جنسيتها الحقيقية| فيديو

إيناس النجار
إيناس النجار

كشفت الفنانة إيناس النجار عن جنسيتها للمرة أولى، موضحة أنها تحمل الجنسية التونسية وليست المصرية، بجانب حديثها عن تفاصيل بدايتها الفنية.

وقالت إيناس النجار خلال حوارها مع الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، في برنامجهم “من غير نفسنة” المذاع عبر شاشة قناة "هي": بدأت تمثيل من بدري أوي وأنا صغيرة من سنة 2003 كنت طفلة كان عندي 13 سنة، وأول فيلم عملته مع انتصار كان عندي 16 سنة، أنا وهي كنا صغيرين.

 

وتابعت إيناس النجار، حديثها عن بدايتها الفنية قائلة: والدي الله يرحمه هو اللي كان بيشجعني على التمثيل، وبعدين أختي كانت بتدعمني، وموضوع التمثيل كله جه صدفة لأني كنت بعمل إعلانات، وبعدين دخلت في مسلسل العصيان، وبعدين اترشحت في فيلم ميدو مشاكل، كل حاجة جت صدفة مكنش في حاجة مترتبة.

 

 

وأضافت إيناس النجار: أستاذ أحمد السبعاوي هو اللي اكتشفني، وبعدين أستاذ محمد النجار اشتغلت معاه فيلم ميدو مشاكل، وبعدين اشتغلت فيلم بحبك وأنا كمان، فقالي اسم إيناس عبد الناصر تقيل شوية والناس ممكن متفهمهوش، فأنا هكتب اسمك إيناس النجار وهنسبك بنتي فنيًا.

 

كما تحدثت إيناس النجار عن تفاصيل حياتها الشخصية، موضحة أنها تُقيم في مصر وتزوجت من رجل مصري، قائلة: عندي بيت حلو في تونس، ولكن بحلم بـ بيت في مصر لأني عايشة هنا ومستقرة من سنين كتير أوي، وناس كتير أوي بيقولولي لهجتك مصرية أوي، وأنا مقدمة على الجنسية المصرية وإن شاء الله هتيجي.

 

‎“من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا،  يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

 

ايناس النجار الجنسية المصرية الجنسية التونسية الفنانة إيناس النجار الفنانة انتصار مسلسل العصيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

عاجل ورسميا.. ميتيلاند يعلن بيع إمام عاشور إلى الأهلي

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إخلاء منزلين مجاورين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

موضوعات متعلقة

بدرية طلبة تكشف عن عمرها الحقيقي: مش فارق معايا السن| فيديو

بتهمة حيازة ماريجوانا.. القبض على جيجي حديد

فوز الفيلم القصير من عمل الشيطان بجائزة في مهرجان اليريفان السينمائي الدولي

أجمل امرأة في العالم.. مهرجان فينيسيا يكرم جينا لولوبريجيدا قبل حفل افتتاحه

صفاء أبو السعود: الذكاء الاصطناعي مهم جدا ولو اتعملي بيه أغنية هرفضها

235 مليون دولار إيرادات Mission Impossible 7 الجديد في افتتاحية عرضه

Haunted Mansion أول فيلم يغيب أبطاله عن عرضه الخاص بسبب إضراب هوليوود

يحضر لألبوم قريبا.. ويجز يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل جديد

ترشيحاتنا

هيئة استاد القاهرة تكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي غدًا

وليد سليمان حاضر.. مفاجأة في فيديو تقديم إمام عاشور لجماهير الأهلي

التموين: مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ6 أشهر

إضافة قوية.. تعليق أحمد موسى على انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي

السنة الهجرية الجديدة .. رأي الدين في التهنئة بـ "كل عام وأنتم بخير"

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

فيديو

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ