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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد ماركوس راشفورد حتى 2028

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه ماركوس راشفورد حتى صيف 2028.

وعبر راشفورد عن سعادته بتجديد عقده معلقًا:"انضممت إلى مانشستر يونايتد عندما كنت طفلاً في السابعة من عمره وكان لدي حلم. لا يزال هذا الشغف والفخر والتصميم على النجاح يدفعني في كل مرة أتشرف فيها بارتداء القميص".

وأضاف:"لقد مررت بالفعل ببعض التجارب المذهلة في هذا النادي الرائع ، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه وما زلت مصممًا بلا هوادة على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".

وأردف:"بصفتي من مشجعي يونايتد طوال حياتي ، أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذه الشارة وأشعر بالارتفاعات والانخفاضات مثل أي شخص آخر. يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون عليه ، ويمكنني أن أشعر بنفس التصميم حول غرفة الملابس. لا يمكنني أن أكون متحمسًا أكثر للمستقبل تحت قيادة هذا المدرب".

ولعب راشفورد 359 مباراة وسجل 123 هدفًا للنادي منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016.

وتوج ماركوس راشفورد مسيرته بموسم رائع 2022/23 ، سجل فيه 30 هدفًا ، بفوزه بجائزة السير مات بوسبي لأفضل لاعب في العام وجائزة أفضل لاعب في العام.

مانشستر يونايتد يونايتد ماركوس راشفورد راشفورد

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