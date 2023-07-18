إضافة قوية.. تعليق أحمد موسى على انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي

علق الإعلامي أحمد موسى، على خبر إعلان نادي ميتلاند الدنماركي رسميا، انتقال لاعب الوسط الدولي المصري إمام عاشور، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن اللاعب الدولي إمام عاشور أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه ماركوس راشفورد حتى صيف 2028. للنادي الأهلي، مؤكدا “خط النص هيكون فيه ديانج ومروان عطية وإمام عاشور”.

النادي الأهلي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي سيعلن بعد قليل تفاصيل الصفقة وانتقال إمام عاشور للنادي، وهذا بعد أن قال النادي في بيان له "انتقل إمام عاشور إلى ميتلاند من الزمالك في يناير، لكنه الآن يعود بشكل دائم إلى مصر، لقد وجدنا حلاً جيدًا مع الأهلي، حيث خاض عاشور سبع مباريات وسجل هدفين لنادي ميتلاند قبل إصابته، نتمنى لإمام كل التوفيق في المستقبل".

وتابع أحمد موسى أنه "بعد إعلان نادي ميتلاند، إمام عاشور أهلاوي وهيلعب في نص الملعب جنب ديانج ومروان عطية".

