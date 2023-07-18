اتحاد العمال يهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد

هنأ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالعام الهجري الجديد ، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه المناسبة الجليلة كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي،وعلي مصرنا الغالية، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وبهذه المناسبة يعاهد عمال مصر الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس التوفيق والسداد.