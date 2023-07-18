عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنتا السبكي أول الحاضرين للعرض الخاص لفيلم مطرح مطروح

صدى البلد

حرصت رنا وندي السبكي  على ان التواجد في العرض الخاص لفيلمها مطرح مطروح والتي تشارك والدها انتاجه

 

طرح البرومو الرسمي لفيلم "مطرح مطروح"

 

وطرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم؛ استعدادا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

 

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

 

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

مطرح مطروح فيلم مطرح مطروح سامي مغاوري محمد السبكي محمد السعدني ليلي احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إخلاء منزلين مجاورين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

موضوعات متعلقة

"مزيكا" تجمع أحمد سعد وروبى لأول مرة فى كليب "ياليالى"| فيديو

سليمان عيد يلتقي هالة فاخر في الليلة كبيرة

عمرو سعد يهاجم نقابة المهن الموسيقية بسب حفل ترافيس سكوت

بعد إجازة قصيرة.. بشرى تعود لتصوير مشاهدها في مسلسل «طبيبة شرعية»

الأوبرا تطلق المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف

الصور الأولى من حكاية "كاملة " لآية سماحة وشاهين

بعد ملايين عيد الأضحى .. منافسة شرسة لـ 4 نجوم في دور العرض

أنا كده.. أغنية جديدة لمطربة «مخصماك»| قريبا

ترشيحاتنا

تاج الدين: أعراض حمى الضنك بسيطة.. واتخذنا إجراءات وقائية ومقاومة للناموس

بسبب الموجة الحارة.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين بشأن حالة الطقس

التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى الجيزة

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2023 في مصر

انخفضت 10 جنيهات.. هل يستمر التراجع في أسعار الدواجن؟.. تفاصيل

النواب توضح أهمية الزراعة التعاقدية فى تحسين مستوي الاقتصادى للفلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

فيديو

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ