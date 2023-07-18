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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض خاص لفيلم مطرح مطروح اليوم

صدى البلد

قررت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح، إقامة عرض خاص له، اليوم الثلاثاء في سينما مول العرب، الساعة 9 مساء.

طرح البرومو الرسمي لفيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة.

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم؛ استعدادا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

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عبد البديع أفندي.. طرح البرومو الدعائي لفيلم "مطرح مطروح"

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

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