عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصوت ليلى مراد .. السبكي يطرح بحب اتنين سوا من فيلم مطرح مطروح | فيديو

مطرح مطروح
مطرح مطروح

طرح المنتج محمد السبكي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد مطرح مطروح وهي بعنوان بحب اتنين سوا للراحلة ليلى مراد.

وظهر فى الكليب الذى نشره السبكي مجموعة من المشاهد الخاصة بالفيلم على أنغام بحب أتنين سوا، وعلق عليه قائلا: أغنية فيلم مطرح مطروح فيلم الصيف 19 يوليو.
 

أحداث فيلم مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

 

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

 

العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح

وقررت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح، إقامة عرض خاص له، يوم الثلاثاء 18-7 في سينما مول العرب، الساعة 9 مساء.

ومن المفترض أن يحضر هذا العرض فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين أصدقاء السبكي.

محمد السبكي بحب أتنين سوا ليلى مراد مطرح مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

1.3 مليون دولار في الطريق.. آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

صاحبة أغنية مخصماك: مش مستنية فلوس من الفن

الشرقية للدخان تشارك في عروض مهرجان المسرح القومي.. تفاصيل

عبد الباسط حمودة يقدم أغنية فيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي

هنرقص مصر كلها.. عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة الصيف

أخبار الفن.. حنان مطاوع تطمئن الجمهور بعد وعكتها الصحية ورد فعل صادم لابنة محمد رمضان بعد صورة الحضن

بعد البوست الغامض .. محمد فؤاد يعلن دعمه لـ100 يوم صحة

"مسار إجباري" يفتتح مهرجان الصيف في مكتبة الإسكندرية

يا ليل.. عمرو دياب يطرح أول دويتو مع ابنه عبدالله

ترشيحاتنا

هجوم مضاد | تحذير عاجل من زيلينسكي بشأن روسيا

السيسي يصل إلى كينيا للمشاركة في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي

‏الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام

حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها

أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون المفتوحة للتنس لصالح ماركيتا فوندروسوفا

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ