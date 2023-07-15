بصوت ليلى مراد .. السبكي يطرح بحب اتنين سوا من فيلم مطرح مطروح | فيديو

طرح المنتج محمد السبكي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد مطرح مطروح وهي بعنوان بحب اتنين سوا للراحلة ليلى مراد.



وظهر فى الكليب الذى نشره السبكي مجموعة من المشاهد الخاصة بالفيلم على أنغام بحب أتنين سوا، وعلق عليه قائلا: أغنية فيلم مطرح مطروح فيلم الصيف 19 يوليو.



أحداث فيلم مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح

وقررت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح، إقامة عرض خاص له، يوم الثلاثاء 18-7 في سينما مول العرب، الساعة 9 مساء.

ومن المفترض أن يحضر هذا العرض فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين أصدقاء السبكي.