عبد البديع أفندي.. طرح البرومو الدعائي لفيلم "مطرح مطروح"

طرح المنتج محمد السبكي البرومو الدعائي لفيلم “مطرح مطروح”، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "السبكي": استنوا مغامرة عبد البديع افندي السلاموني وعيلته في المصيف قريبا بجميع دور العرض".

رد الفنان بيومي فؤاد علي الفنان القدير محمود حميدة ، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير لأحد البرامج التليفزيونية ، وكشف فيها عن عدم معرفته بان فيلم مطرح مطروح كان مكتوب للفنان بيومي فؤاد .

https://www.instagram.com/reel/CuW2De7tgDU/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==



وقال بيومي فؤاد في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية “متزعلش، إنت نجم كبير،وراجل ذو مبادئ، أنت راجل عندك قيم، وفنان حقيقي، أنا متأكد وعارف كويس أوي إنك مكنتش تعرف، أنت نجم كبير وفنان عظيم وبنتعلم منك يا أستاذ.. وأنا ندمت على تصريحي”.

وكان القصة قد بدأت حين خرج بيومي فؤاد وتحدث عن فيلم “مطرح مطروح” والذى كان من المقرر أن يقوم ببطولته خاصة ان الفيلم من فكرته أيضا وهو الامر الذى راه بيومى فؤاد مجهودة والذى سلب منه بعد ان قررت الشركة المنتجة ان تستبعده وتستعين بالفنان محمود حميدة

وخرج محمود حميدة عن صمته مؤكدا عدم معرفته بحقيقة مشاركته فى فيلم “مطرح مطروح” بديلا عن الفنان بيومى فؤاد مؤكده انه لم يكن على علم بهذا الأمر، وذلك بعد أن صرح الأخير أن الفيلم كان من بطولته وفكرته أيضا، ولكن تم استبعاده واستبدله بمحمود حميدة.

وأضاف محمود حميدة فى لقاء ببرنامج The Insider بالعربي : لم اكن على علم بمشاركة بيومى فؤاد فى العمل قبل أن أشارك فيه ولو فى هذه الحالة كنت اعتذرت عن العمل تماما وقد اخفى المخرج وائل احسان عنى هذا الامر أيضا على الرغم من معرفته به فى منتصف تصوير العمل.

وأوضح محمود حميدة : أنا معرفش أنا كنت هعمل إيه ساعتها، بس أنا في المواقف دي طبعا برفض، ولو عرفت الحكاية دي، وخصوصا إذا كانت هتسبب ألم، لأن أنا عمري في حياتي ما عملت كده، أنا كنت دايما لما طلعت كنت بعمل لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ولما كان بيحصل موضوع زي ده ويقولولي العمل ده كان المفروض يعمله فاروق بس أنت هتعمله أسالهم فاروق عرف، يقولوا اه، اقولهم كلموه".