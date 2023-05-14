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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة يرد على بيومي فؤاد بسبب أزمة فيلم مطرح مطروح.. تفاصيل

محمود حميدة
محمود حميدة

كشف الفنان محمود حميدة عن عدم معرفته بحقيقة مشاركته فى فيلم “مطرح مطروح” بديلا عن الفنان بيومى فؤاد مؤكده انه لم يكن على علم بهذا الأمر، وذلك بعد أن صرح الأخير أن الفيلم كان من بطولته وفكرته أيضا، ولكن تم استبعاده واستبدله بمحمود حميدة. 

وأضاف محمود حميدة فى لقاء ببرنامج The Insider بالعربي : لم اكن على علم بمشاركة بيومى فؤاد فى العمل قبل أن أشارك فيه ولو فى هذه الحالة كنت اعتذرت عن العمل تماما وقد اخفى المخرج وائل احسان عنى هذا الامر أيضا على الرغم من معرفته به فى منتصف تصوير العمل. 

وأوضح محمود حميدة : أنا معرفش أنا كنت هعمل إيه ساعتها، بس أنا في المواقف دي طبعا برفض، ولو عرفت الحكاية دي، وخصوصا إذا كانت هتسبب ألم، لأن أنا عمري في حياتي ما عملت كده، أنا كنت دايما لما طلعت كنت بعمل لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ولما كان بيحصل موضوع زي ده ويقولولي العمل ده كان المفروض يعمله فاروق بس أنت هتعمله أسالهم فاروق عرف، يقولوا اه، اقولهم كلموه". 

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أبطال فيلم مطرح مطروح 

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

وكان  المنتج محمد السبكي قد أعلن عن مشاركة الممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" للمرة الثانية معه من خلال فيلم "مطرح مطروح"، وقام بتصوير جميع مشاهده الشهر الماضي ما بين محافظتي مطروح والقاهرة، وكانت معظم مشاهده أكشن مع طارق الأبياري.

طارق الأبياري يتحدث عن مشاركته فى مطرح مطروح

وأكد الممثل والمخرج الشاب طارق الإبياري أنه سعيد بالمشاركة فى فيلم مطرح مطروح مع الفنان محمود حميدة لكونه أول دور أكشن يمثله فى السينما.

وأضاف الأبياري فى تصريح خاص لصدى البلد أنه كان يسعى منذ فترة طويلة لتقديم دور أكشن إلى أن عرض عليه دور كضيف شرف في فيلم مطرح مطروح مع الفنان محمود حميدة والممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" وكريم عفيفي وآخرون.

وتابع طارق أن الفيلم يشهد العديد من المشاهد الأكشن التى يشترك فيها مع الممثل بويكا، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

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